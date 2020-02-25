Молдова запретила ввоз мяса птицы и яиц из Украины

Запрет будет действовать, пока Всемирная организация охраны здоровья животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа.

Правительство Молдовы приняло решение о введении запрета на экспорт птицы и яиц из Украины в качестве меры по предотвращению распространения птичьего гриппа. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Читай также: ЕС отменил запрет на украинскую курятину - посол

Отмечается, что власти Молдовы приняли соответствующее решение еще 12 февраля. Запрет распространяется на такие виды продукции: птица, продукты ее переработки (тарифный код 0105, 0207) и побочные продукты, мясо, съедобные субпродукты, мясная продукция и любые другие продукты, содержащие мясо птицы (тарифный код 0207), яйца (тарифный код 0407, 0408).

Указанный запрет будет действовать, пока Всемирная организация охраны здоровья животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа.

Известно, что в прошлом году в Молдову было ввезено более 18,4 тысяч тонн мяса птицы и более 14 тысяч тонн поступило из Украины.

Напомним, Казахстан ограничил ввоз мяса птицы из Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram