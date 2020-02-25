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Молдова запретила ввоз мяса птицы и яиц из Украины

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Запрет будет действовать, пока Всемирная организация охраны здоровья животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа.
Молдова пытается обезопасить свой рынок от распространения птичьего гриппа
Молдова пытается обезопасить свой рынок от распространения птичьего гриппа
depositphotos.com

Правительство Молдовы приняло решение о введении запрета на экспорт птицы и яиц из Украины в качестве меры по предотвращению распространения птичьего гриппа. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Отмечается, что власти Молдовы приняли соответствующее решение еще 12 февраля. Запрет распространяется на такие виды продукции: птица, продукты ее переработки (тарифный код 0105, 0207) и побочные продукты, мясо, съедобные субпродукты, мясная продукция и любые другие продукты, содержащие мясо птицы (тарифный код 0207), яйца (тарифный код 0407, 0408).

Указанный запрет будет действовать, пока Всемирная организация охраны здоровья животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа.

Известно, что в прошлом году в Молдову было ввезено более 18,4 тысяч тонн мяса птицы и более 14 тысяч тонн поступило из Украины.

Напомним, Казахстан ограничил ввоз мяса птицы из Украины.

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Теги: Украина, птичий грипп, грипп, птицы, яйца, Молдова, экспорт, Импорт, птица, курятина
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  25.02.2020, 11:14
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А супермаркеты преподнесли снижение цены на яйца и курятину как акцию к масленице.
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