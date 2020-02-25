В Украине вышла в оборот обновленная банкнота 200 гривен
Национальный банк Украины во вторник, 25 февраля, ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 200 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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По данным НБУ, обновленная банкнота продолжает линию банкнот нового поколения гривны номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. Она содержит основные изображения банкноты 200 гривен предыдущего образца, имеет аналогичные размеры и подобную цветовую гамму.
По данным НБУ, обновленная банкнота получила усиленную защиту. В частности, улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Изменена и усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.
Как отметили в НБУ, гражданам не нужно обменивать банкноты номиналом 200 гривен старого образца на обновленные банкноты. Они смогут рассчитываться неограниченный период времени старыми банкнотами соответствующих номиналов.
Напомним, прибыль банков Украины резко выросла в начале года.
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