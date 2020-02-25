Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Китай перестанет покупать украинское мясо

Комментариев: 0
В нескольких провинциях Китая был обнаружен птичий грипп.
Китай перестанет покупать мясо в Украине
Китай перестанет покупать мясо в Украине
Getty Images

Китай планирует запретить ввозить мясо птицы из Украины, а также Венгрии, Германии и Словении. Об этом заявили в китайской таможне, пишет Reuters.

Читай также: ЕС отменил запрет на украинскую курятину - посол

Китай сообщает, что за последний месяц в стране был обнаружен птичий грипп в нескольких провинциях. В частности, речь идет о регионах Сычуань, Хунань и Синьцзян.

Стоит отметить, что недавно птичий грипп был зафиксирован в Болгарии, Венгрии, Германии, Польше, Словакии, Чехии.

Напомним, Казахстан ограничил ввоз мяса птицы из Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: птичий грипп, мясо, экспорт курятины, Китай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь