Китай перестанет покупать украинское мясо
В нескольких провинциях Китая был обнаружен птичий грипп.
Китай планирует запретить ввозить мясо птицы из Украины, а также Венгрии, Германии и Словении. Об этом заявили в китайской таможне, пишет Reuters.
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Китай сообщает, что за последний месяц в стране был обнаружен птичий грипп в нескольких провинциях. В частности, речь идет о регионах Сычуань, Хунань и Синьцзян.
Стоит отметить, что недавно птичий грипп был зафиксирован в Болгарии, Венгрии, Германии, Польше, Словакии, Чехии.
Напомним, Казахстан ограничил ввоз мяса птицы из Украины.
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