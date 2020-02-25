Китай перестанет покупать украинское мясо

В нескольких провинциях Китая был обнаружен птичий грипп.

Китай планирует запретить ввозить мясо птицы из Украины, а также Венгрии, Германии и Словении. Об этом заявили в китайской таможне, пишет Reuters.

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Китай сообщает, что за последний месяц в стране был обнаружен птичий грипп в нескольких провинциях. В частности, речь идет о регионах Сычуань, Хунань и Синьцзян.

Стоит отметить, что недавно птичий грипп был зафиксирован в Болгарии, Венгрии, Германии, Польше, Словакии, Чехии.

Напомним, Казахстан ограничил ввоз мяса птицы из Украины.

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