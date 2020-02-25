В Украине на 15,5% вырос уровень инвестиций

С середины 2019 года темпы инвестиций укорялись.

В 2019 году в Украине увеличился уровень капитальных инвестиций — на 15,5%. Об этом сообщает Госстат.

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С середины 2019 года темпы инвестиций укорялись: в первом квартале - 17,8%, во втором - 7,5% в третьем и четвертом - 12,7% и 21,2% соответственно.

В 2019 году в Украине было освоено 584,4 млрд капитальных инвестиций.

Наибольший рост инвестиций наблюдался в Волынской области (74,2%). На втором и третьем месте — Херсонская (на 66,1% больше инвестиций) Николаевская (на 40,1%) области. За ними следует Полтавская область, где приток инвестиций вырос на 39,7%. Пятерку замыкает Киевская область - на 33,4% увеличилось количество инвестиций в этой области.

В то же время, сокращение уровня инвестиций наблюдали в Хмельницкой, Ровенской, Одесской и Черниговской областях.

Напомним, коронавирус может негативно сказаться на инвестициях в Украину.

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