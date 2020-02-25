Украина стала мировым лидером поставок подсолнечного масла

За год Украина поставила на зарубежные рынки подсолнечного масла на 4,3 миллиарда долларов.

За год Украина поставила на зарубежные рынки подсолнечного масла на 4,3 миллиарда долларов depositphotos.com

По итогам 2019 года Украина стала крупнейшим мировым экспортером подсолнечного масла. Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) во вторник, 25 февраля.

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Отмечается, что по итогам года экспорт подсолнечного масла вырос на 4% - до 4,3 млрд долл, а подсолнечного шрота на 11% - до 975 млн долл.

Также Украина вошла в пятерку крупнейших в мире экспортеров рапса, увеличив в прошлом году его экспорт на 27% - до 1,3 млрд долл., кукурузы (+49%, до 5,2 млрд долл.), ячменя (+4%, до 710 млн долл.), пшеницы (+22%, до 3,7 млрд долл).

Кроме того, по данным УКАБ, Украина в 2019 году стала четвертым по величине мировым экспортером ржи, хотя и сократила экспорт этой продукции на 75% - до 3,9 млн долл.

Экспорт сои сократился на 16% - до 1,2 млрд грн, в связи с чем Украина опустилась на шестое место в мире по объемам экспорта этой продукции.

Напомним, Украина вчетверо нарастила экспорт зерна за 10 лет.

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