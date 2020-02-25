Украина стала мировым лидером поставок подсолнечного масла
По итогам 2019 года Украина стала крупнейшим мировым экспортером подсолнечного масла. Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) во вторник, 25 февраля.
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Отмечается, что по итогам года экспорт подсолнечного масла вырос на 4% - до 4,3 млрд долл, а подсолнечного шрота на 11% - до 975 млн долл.
Также Украина вошла в пятерку крупнейших в мире экспортеров рапса, увеличив в прошлом году его экспорт на 27% - до 1,3 млрд долл., кукурузы (+49%, до 5,2 млрд долл.), ячменя (+4%, до 710 млн долл.), пшеницы (+22%, до 3,7 млрд долл).
Кроме того, по данным УКАБ, Украина в 2019 году стала четвертым по величине мировым экспортером ржи, хотя и сократила экспорт этой продукции на 75% - до 3,9 млн долл.
Экспорт сои сократился на 16% - до 1,2 млрд грн, в связи с чем Украина опустилась на шестое место в мире по объемам экспорта этой продукции.
Напомним, Украина вчетверо нарастила экспорт зерна за 10 лет.
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