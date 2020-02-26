Поляки стали богаче, чем португальцы

Украина обогнала Марокко.

Польша в пошлом году опередила Португалию по уровню дохода на душу населения wikipedia.org

Польша в пошлом году опередила Португалию по уровню дохода на душу населения. Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные МВФ.

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Доход на душу населения в Польше в 2019 году составлял 33 991 долларов, в Португалии этот показатель оказался немного ниже — 33 665 долларов. Стоит отметить, что еще ранее Польша опередила Грецию.

В то же время, Венгрия и Чехия развиваются лучше, чем Польша.

“Чехия (38,8 тыс долларов) приблизилась к уровню Италии (40,4 тыс долларов). Власти в Риме не смогли преодолеть экономическую стагнацию в течение четырех десятилетий, тогда как чешская экономика развивается достаточно быстро. Однако большим вызовом для стран нашего региона будет достичь уровня Испании (41,6 тыс долларов), которая в прошлом году стала богаче Италии“, - сказано в материале.

Украина (9,7 тыс долларов) по уровню дохода на душу населения лишь немного опережает Марокко (9,2 тыс долларов).

Напомним, украинцы в 2019 году потратили рекордные суммы денег в Польше.

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