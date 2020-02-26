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"Грязная" нефть: Беларусь заявила о потере $2 млрд

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Беларусь и Россия подписали протокол о компенсации за поставки "грязной" нефти из расчета 15 долларов за баррель.
Беларусь понесла крупные потери из-за "грязной" нефти
Беларусь понесла крупные потери из-за "грязной" нефти
Белнефтехим

Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок “грязной“ нефти по нефтепроводу Дружба экспорт нефтепродуктов Беларуси в 2019 году снизился на $2 млрд 55 млн. Об этом сказал министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает БЕЛТА во вторник, 25 февраля.

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По словам Макея, прирост по другим экспортным товарам составил почти $1,1 млрд, или 4,3%.

“Вроде неплохой показатель, однако этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере“, – рассказал он.

Макей отметил, что РФ изменила условия торговли, несмотря на выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства, и это серьезно сказалось на показателях экспорта.

В свою очередь Интерфакс сообщает, что Беларусь и Россия подписали протокол о компенсации за поставки “грязной“ нефти из расчета 15 долларов за баррель. Об этом в Минске сказал зампредседателя белорусского государственного концерна Белнефтехим Владимир Сизов.

Топ-менеджер пояснил, что озвученные расценки были взяты по аналогии с размером компенсаций, которую получили другие стороны, пострадавшие из-за ситуации с “грязной“ нефтью. По словам Сизова, “это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии“.

Напомним, нефть дешевеет из-за распространения коронавируса.

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Теги: Россия, нефть, Беларусь, экспорт, потери, нефтепровод, нефтепродукты
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