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Беларусь будет импортировать нефть по нефтепроводу Одесса-Броды

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Украинский нефтепровод будет использоваться как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт, отметили в Белнефтехиме.
Через нефтепровод Одесса – Броды прогонят объем нефти, сопоставимый с несколькими танкерами
Через нефтепровод Одесса – Броды прогонят объем нефти, сопоставимый с несколькими танкерами
Getty Images

Беларусь планирует в марте начать поставки нефти на НПЗ по украинскому нефтепроводу Одесса – Броды. Об этом сказал заместитель председателя концерна Белнефтехим Владимир Сизов, сообщает БЕЛТА во вторник, 25 февраля.

“Ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории. Поставки по Одесса – Броды начнутся в ближайшее время, в марте. Объем – несколько танкеров“, – рассказал Владимир Сизов.

По его словам, нефтепровод Одесса – Броды будет использоваться как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт. При этом Владимир Сизов не уточнил, какая именно страна может выступить поставщиком.

“Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море. Есть возможность приобретения ресурсов как производства азербайджанской компании, так и производителя из Российской Федерации“, – сказал он и добавил, что объем поставки по нефтепроводу Одесса – Броды определяется исходя из остатков ресурсов на белорусских НПЗ и факта поставки нефти железнодорожным и трубопроводным транспортом из России.

Напомним, нефть дешевеет из-за распространения коронавируса.

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Теги: Россия, Украина, нефть, Одесса-Броды, Беларусь, нефтепровод
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