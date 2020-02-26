Нардепы предлагают отменить двойную комиссию при оплате коммуналки
Нардепы предлагают отменить двойную комиссию при оплате коммунальных услуг. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.
Читай также: Киевлянка получила платежку за отопление на 53 000 грн
Нардеп Анна Пуртова, которая является одним из авторов законопроекта, рассказывает, что сегодня украинцам приходится платить двойную комиссию.
“При расчете за жилищно-коммунальные услуги мы дополнительно платим комиссионное вознаграждение за услуги банка. Размер такой комиссии зависит от банка“, - написала Пуртова на своей странице в Facebook.
Нардеп акцентировала, что в тарифе от поставщика услуг уже заложена комиссия за перечисление сумм.
Напомним, в Украине существенно снизилась цена на газ.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил