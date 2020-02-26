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Нардепы предлагают отменить двойную комиссию при оплате коммуналки

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Соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР.
Нардепы предлагают отменить двойную комиссию при оплате коммунальных услуг
Нардепы предлагают отменить двойную комиссию при оплате коммунальных услуг
depositphotos.com

Нардепы предлагают отменить двойную комиссию при оплате коммунальных услуг. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

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Нардеп Анна Пуртова, которая является одним из авторов законопроекта, рассказывает, что сегодня украинцам приходится платить двойную комиссию.

“При расчете за жилищно-коммунальные услуги мы дополнительно платим комиссионное вознаграждение за услуги банка. Размер такой комиссии зависит от банка“, - написала Пуртова на своей странице в Facebook.

Нардеп акцентировала, что в тарифе от поставщика услуг уже заложена комиссия за перечисление сумм.

Напомним, в Украине существенно снизилась цена на газ.

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Теги: коммуналка, законопроект, тарифы на коммуналку
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