Нардепы предлагают отменить двойную комиссию при оплате коммуналки

Соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР.

Нардепы предлагают отменить двойную комиссию при оплате коммунальных услуг. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

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Нардеп Анна Пуртова, которая является одним из авторов законопроекта, рассказывает, что сегодня украинцам приходится платить двойную комиссию.

“При расчете за жилищно-коммунальные услуги мы дополнительно платим комиссионное вознаграждение за услуги банка. Размер такой комиссии зависит от банка“, - написала Пуртова на своей странице в Facebook.

Нардеп акцентировала, что в тарифе от поставщика услуг уже заложена комиссия за перечисление сумм.

Напомним, в Украине существенно снизилась цена на газ.

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