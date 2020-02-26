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Польские работодатели боятся оттока украинских трудовых мигрантов

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Украинцы все чаще засматриваются на рынки труда других стран.
Работодатели в Польше стали опасаться оттока работников из Украины
Работодатели в Польше стали опасаться оттока работников из Украины
depositphotos.com

Работодатели в Польше стали опасаться оттока работников из Украины. Трудовые рынки других стран становятся все более привлекательными для украинцев. Об этом пишет Ubr.ua, ссылаясь на “Польское Радио“.

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Каждый четвертый работодатель опасается, что украинцы могут перестать так активно ездить на заработки в Польшу. В то же время, для украинских трудовых мигрантов в Польше не самые благоприятные условия.

“Польские компании все больше опасаются оттока украинских заробитчан с внутреннего рынка. Это касается более половины предпринимателей“, – рассказала представитель компании по трудоустройству иностранцев Personnel Service Кинга Марчак.

Эксперт считает, что для привлечения украинцев Польше следует поменять миграционную политику.

“Изменение польской миграционной политики было бы важным стимулом. Сейчас работник из Украины имеет право на легальное пребывание в Польше до шести месяцев. Другие страны, такие как Венгрия или Чехия, позволяют законно находиться на их территории два года“, – подчеркнула эксперт.

Но, несмотря на все минусы, Польша остается привлекательным местом для украинских трудовых мигрантов.

Напомним, поляки стали богаче, чем португальцы.

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Теги: рынок труда, работа в польше, трудовые мигранты
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