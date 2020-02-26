В Украине обнаружили мошеннический банк

Финучреждение отсутствует в Государственном реестре банков.

В Украине один из банков уличили в мошенничестве depositphotos.com

В Украине в мошенничестве уличили Украинский народный банк. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает, что финучреждение является фиктивным. Об этом пишет Liga.net.

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Информация о указанном банке отсутствует в Государственном реестре банков и являются мошенническими.

В личном кабинете пользователя на сайте банк есть ссылки на разделы “Документы“, “Контакты компании“, “Условия пользования“, “Политика конфиденциальности“, но сайт работает некоректно.

Правоохранительные органы уже уведомили о работе мошенников.

Напомним, в Украине вышла в оборот обновленная банкнота 200 гривен.

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