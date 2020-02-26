Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине обнаружили мошеннический банк

Комментариев: 0
Финучреждение отсутствует в Государственном реестре банков.
В Украине один из банков уличили в мошенничестве
В Украине один из банков уличили в мошенничестве
depositphotos.com

В Украине в мошенничестве уличили Украинский народный банк. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает, что финучреждение является фиктивным. Об этом пишет Liga.net.

Читай также: Украинцам рассказали, как не потерять деньги, которые лежат в банке

Информация о указанном банке отсутствует в Государственном реестре банков и являются мошенническими.

В личном кабинете пользователя на сайте банк есть ссылки на разделы “Документы“, “Контакты компании“, “Условия пользования“, “Политика конфиденциальности“, но сайт работает некоректно.

Правоохранительные органы уже уведомили о работе мошенников.

Напомним, в Украине вышла в оборот обновленная банкнота 200 гривен.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: банк, мошенники, украинские банки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь