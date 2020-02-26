Зеленский поручил остановить импорт угля в Украину

Президент считает, что импортному углю не место в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина должна немедленно ограничить импорт угля и электроэнергии. Такое поручение президент дал министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю. Об этом пишет Новое время.

“Честно говоря, о каком импорте может идти речь, когда страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. И если какая-то марка у нас не добывается, только тогда мы можем начинать обсуждать вопросы об импорте конкретной марки“, — рассказал Зеленский.

Зеленский акцентировал, что импорт угля Украине сегодня не нужен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине создают новое госпредприятие по углю.

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