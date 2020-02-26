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Зеленский поручил остановить импорт угля в Украину

Комментариев: 2
Президент считает, что импортному углю не место в Украине.
Украина должна немедленно ограничить импорт угля
Украина должна немедленно ограничить импорт угля
depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина должна немедленно ограничить импорт угля и электроэнергии. Такое поручение президент дал министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю. Об этом пишет Новое время.

“Честно говоря, о каком импорте может идти речь, когда страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. И если какая-то марка у нас не добывается, только тогда мы можем начинать обсуждать вопросы об импорте конкретной марки“, — рассказал Зеленский.

Зеленский акцентировал, что импорт угля Украине сегодня не нужен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине создают новое госпредприятие по углю.

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Теги: уголь, электроэнергия, Зеленский
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.02.2020, 14:29
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гость
Вчера телка на клубешнике сосала мне. Я неибошился пива и меня мучило.терпел как мог.но не сдержался,решил шнптуна дать и обосрался жижей,пару капель попали на еблет шлюшке. Так вот: можно ли считать,что я кончил тёлке на лицо говном?
гость  (аноним)  26.02.2020, 14:22
Оценка:  0
гость
Ой-ей-ей! Какие мы строгие! Тогда уж и от коксующегося угля для металлургии из России откажитесь! Или тут не ворог и укупант сразу? Гитлер так не делал...Впрочем у амеров покупал и из Норвегии тоже(условно оккупированной)
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