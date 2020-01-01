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Россия впервые с 2012 года назначила торпреда в Украине

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Ним стал Бабко Андрей Владимирович.
Андрей Бабко
Андрей Бабко
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Россия назначила торгового представителя в Украине. Ним стал Бабко Андрей Владимирович. Об этом пишет Новое время.

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Правительство РФ 18 февраля подписало соответствующее распоряжение.

“Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Украине, освободив его от занимаемой должности“, — сказано постановлении.

Стоит отметить, что с 2012 года позиция торгового представителя РФ в Украине была вакантной. Обязанности торгпреда исполнял Сергей Соломин.

Напомним, Украина выиграла суд у России в деле завода Артем.

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Теги: Торгпред, Бабко, Украина и РФ
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