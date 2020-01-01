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Укрпочта возобновляет почтовое сообщение с Китаем

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Посылки снова будут отправлять в Китай, однако сроки доставки могут увеличиваться.
Укрпочта возобновлет отправку посылок в Китай
Укрпочта возобновлет отправку посылок в Китай
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Укрпочта снова будет отправлять посылки в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

“Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет. Импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину. Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая“, — сказано в сообщении.

В то же время, в Укрпочте отмечают, что сроки доставки посылок могут быть увеличены из-за сокращения количества рейсов в Китай.

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Также в компании акцентируют, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), несмотря на распространение коронавируса, не вводит почтовых ограничений с Китаем.

“Укрпочта следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и партнерами в Китае“, — сообщили в Укрпочте.

Напомним, ранее сообщалось, что Укрпочта приостанавливает почтовое сообщение с Китаем.

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Теги: Укрпочта, почтовое сообщение, Китай, коронавирус
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