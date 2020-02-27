Глава ПриватБанка назвал реальным риск возврата банка экс-владельцам

В случае отмены национализации ПриватБанка произойдет подрыв доверия к правительству Украины, считает Петр Крумханзл.

Суды в Украине могут принять решение о возврате национализированного ПриватБанка его экс-владельцам depositphotos.com

Суды в Украине могут принять решение о возврате национализированного ПриватБанка его экс-владельцам – олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. О таком “реальном риске“ заявил глава правления банка Петр Крумханзл, сообщает The Financial Times в среду, 25 февраля.

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По его словам, также существует риск, что Верховная Рада примет законопроект о выведенных с рынка банках в варианте, который даст право бывшим акционерам ПриватБанка на “щедрую компенсацию“.

Крумханзл считает, что все это может привести к кризису, отказу МВФ предоставить кредитную линию, а также повлияет на курс гривны. Но основной ущерб принесет не финансовый удар, а подрыв доверия к новому правительству Украины.

“Если риторика изменится, и позиция МВФ станет негативной, то многие инвесторы фактически начнут выводить уже вложенные в страну деньги“, – сказал он.

Банкир напомнил, что Игорь Коломойский подал около 800 исков в суды по делу ПриватБанка.

Издание напоминает, что под давлением международных кредиторов президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он поддерживает национализацию ПриватБанка, однако был менее категоричен в вопросе о возврате банка экс-собственникам.

“Я не уверен, что Зеленский имеет правильную картину, потому что та картина, которую он, исходит от его окружения“, – сказал глава правления ПриватБанка.

Напомним, НБУ назвал самые прибыльные банки в 2019 году.

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