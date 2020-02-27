Уволить всех и перенабрать новых: Гончарук анонсировал масштабную борьбу с коррупцией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал масштабную борьбу с коррупцией. В частности, речь идет о государственных предприятиях. Об этом премьер написал в своем Telegram-канале.
“Коррупцию надо “мочить“ системно. Поборов ее на самом высоком уровне, мы взялись за государственные предприятия“, - пишет Гончарук.
Премьер рассказал, что в Украине в ближайшее время будет полностью меняться руководство областных, региональных подразделений фискальной службы. Так правительство планирует бороться с теневым схемам.
“К слову, строительная сфера - одна из самых коррумпированных“, - пишет Гончарук.
Премьер рассказал, что сейчас идет дискуссия о полной ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.
“Это тот случай, когда проще уволить всех и перенабрать новых, честных людей“, - считает премьер-министр.
Также правительство будет активно бороться с коррупцией в сфере энергетики.
Напомним, посол ЕC назвал главные реформы для Украины.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил