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Уволить всех и перенабрать новых: Гончарук анонсировал масштабную борьбу с коррупцией

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Сейчас правительство намерено побороть коррупцию на государственных предприятиях.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал масштабную борьбу с коррупцией. В частности, речь идет о государственных предприятиях. Об этом премьер написал в своем Telegram-канале.

“Коррупцию надо “мочить“ системно. Поборов ее на самом высоком уровне, мы взялись за государственные предприятия“, - пишет Гончарук.

Премьер рассказал, что в Украине в ближайшее время будет полностью меняться руководство областных, региональных подразделений фискальной службы. Так правительство планирует бороться с теневым схемам.

“К слову, строительная сфера - одна из самых коррумпированных“, - пишет Гончарук.

Премьер рассказал, что сейчас идет дискуссия о полной ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

“Это тот случай, когда проще уволить всех и перенабрать новых, честных людей“, - считает премьер-министр.

Также правительство будет активно бороться с коррупцией в сфере энергетики.

Напомним, посол ЕC назвал главные реформы для Украины.

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Теги: Борьба с коррупцией, коррупционная схема, Гончарук
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