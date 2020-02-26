Украина почти завершила работу над требованиями МВФ
В Украине завершаются работы по выполнению требований МВФ. Если фонд будет всем доволен, это поможет Украине получить транш в рамках новой кредитной программы. Об этом заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб рассказал в интервью Униан.
“Большинство требований МВФ для заключения новой программы Украина выполнила. Да и работа над еще не выполненными предварительным шагами тоже почти закончилась“, — рассказал Сологуб.
Сологуб акцентировал, что эксперты МВФ к НБУ не имеют никаких вопросов.
“В МВФ к нам вообще вопросов нет: Нацбанк выполняет цели монетарной политики“, — сказал Сологуб.
Новая кредитная программа должна быть утверждена Советом директоров фонда, однако точной даты утверждения программы пока нет.
Напомним, эксперты Международного валютного фонда начали работу в Киеве.
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Брехливий "Голобородько" усім же голову просвистів, що не буде брати гроші у МВФ, а віддасть борг і пальне буде робити з сміття, а по факту жити стає все "з покращенням" для людей, тільки от "слуги", щось зовсім розперезались і поводяться як пани на нашій землі, все їм мало.