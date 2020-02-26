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Украина почти завершила работу над требованиями МВФ

Комментариев: 3
Новая кредитная программа может заработать уже в ближайшее время.
В Украине завершаются работы по выполнению требований МВФ
В Украине завершаются работы по выполнению требований МВФ
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В Украине завершаются работы по выполнению требований МВФ. Если фонд будет всем доволен, это поможет Украине получить транш в рамках новой кредитной программы. Об этом заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб рассказал в интервью Униан.

“Большинство требований МВФ для заключения новой программы Украина выполнила. Да и работа над еще не выполненными предварительным шагами тоже почти закончилась“, — рассказал Сологуб.

Сологуб акцентировал, что эксперты МВФ к НБУ не имеют никаких вопросов.

“В МВФ к нам вообще вопросов нет: Нацбанк выполняет цели монетарной политики“, — сказал Сологуб.

Новая кредитная программа должна быть утверждена Советом директоров фонда, однако точной даты утверждения программы пока нет.

Напомним, эксперты Международного валютного фонда начали работу в Киеве.

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Теги: МВФ, транш, Сологуб, НБУ
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  26.02.2020, 18:38
Оценка:  0
гость
Як? Шо? Оп'ять?
Брехливий "Голобородько" усім же голову просвистів, що не буде брати гроші у МВФ, а віддасть борг і пальне буде робити з сміття, а по факту жити стає все "з покращенням" для людей, тільки от "слуги", щось зовсім розперезались і поводяться як пани на нашій землі, все їм мало.
гость  (аноним)  26.02.2020, 18:33
Оценка:  +1
гость
Все идет по плану, тарифы растут, пенсионеры вымирают, молодежь выезжает из страны.
гость  (аноним)  26.02.2020, 18:24
Оценка:  +1
гость
Слуги Жи.дов дальше загоняют Украинцев в Рабство МВФ, Ротшильдов и Сороса.
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