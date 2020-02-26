Украина почти завершила работу над требованиями МВФ

Новая кредитная программа может заработать уже в ближайшее время.

В Украине завершаются работы по выполнению требований МВФ facebook.com

В Украине завершаются работы по выполнению требований МВФ. Если фонд будет всем доволен, это поможет Украине получить транш в рамках новой кредитной программы. Об этом заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб рассказал в интервью Униан.

“Большинство требований МВФ для заключения новой программы Украина выполнила. Да и работа над еще не выполненными предварительным шагами тоже почти закончилась“, — рассказал Сологуб.

Сологуб акцентировал, что эксперты МВФ к НБУ не имеют никаких вопросов.

“В МВФ к нам вообще вопросов нет: Нацбанк выполняет цели монетарной политики“, — сказал Сологуб.

Новая кредитная программа должна быть утверждена Советом директоров фонда, однако точной даты утверждения программы пока нет.

Напомним, эксперты Международного валютного фонда начали работу в Киеве.

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