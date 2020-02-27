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Евросоюз одобрил новые правила маркировки шин

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Совет ЕС принял новые правила маркировки автомобильных шин, направленных на на снижение выбросов парниковых газов и шумового загрязнения.
Этикетки на шинах должны стать более заметными и понятными
Этикетки на шинах должны стать более заметными и понятными
pixabay.com

Совет Европейского Союза одобрил новые правила маркировки автомобильных шин. Это касается экономичности топлива, сцепления на мокрой дороге и уровня шума. Об этом говорится в пресс-релизе Евросовета.

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Таким образом, этикетки на шинах должны стать более заметными и понятными для потребителей благодаря новым обязательствам по их изображению. Также сообщается, что в положения добавят параметры пробега и стирания шин, когда эти методы тестирования станут доступны. Ожидается, что это поможет уменьшить количество микропластика, который попадает в окружающую среду из-за истирания шин. В будущем также появится этикетка для шин грузовых автомобилей и автобусов.

“Система маркировки шин направлена на снижение выбросов парниковых газов и шумового загрязнения в транспортном секторе и повышение безопасности дорожного движения“, - говорится в сообщении.

В совете ЕС ожидают, что это позволит потребителям получать актуальную и сопоставимую информацию об эффективности использования топлива, безопасности и уровне шума, а также принимать рентабельные и экологичные решения при покупке новых шин.

Новые правила вступят в силу после их принятия Европейским парламентом и обнародования в официальном журнале Евросоюза.

Напомним, импорт авто в Украину за год вырос в 2,4 раза.

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Теги: автомобили, ЕС, Евросоюз, шины, автомобиль, маркировка
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гость  (аноним)  27.02.2020, 13:13
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Украине это не грозит, основной производитель росава на ладан дышит
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