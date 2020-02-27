Запасы газа в ПХГ Украины упали ниже 16 млрд кубов

В Украину за сутки поступило из Европы более 29 млн кубометров газа. Большая часть объема получена из Словакии.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 февраля уменьшился до 156,983 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Оператора ГТС в четверг, 27 февраля.

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За прошедшие сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 30,68 млн кубометров газа.

Также указано, что в Украину за сутки поступило 29,380 млн кубов газа. Почти весь этот объем получен из Словакии – 21,234 млн кубов. Из Польши получено 896 тысяч кубов, а из Венгрии – 7,250. При этом собственная добыча газа за сутки составила 56,181 млн куб. м газа.

Напомним, в Украине существенно снизилась цена на газ.

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