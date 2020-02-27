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Запасы газа в ПХГ Украины упали ниже 16 млрд кубов

Комментариев: 4
В Украину за сутки поступило из Европы более 29 млн кубометров газа. Большая часть объема получена из Словакии.
Запасы в ПХГ постепенно уменьшаются
Запасы в ПХГ постепенно уменьшаются
depositphotos.com

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 февраля уменьшился до 156,983 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Оператора ГТС в четверг, 27 февраля.

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За прошедшие сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 30,68 млн кубометров газа.

Также указано, что в Украину за сутки поступило 29,380 млн кубов газа. Почти весь этот объем получен из Словакии – 21,234 млн кубов. Из Польши получено 896 тысяч кубов, а из Венгрии – 7,250. При этом собственная добыча газа за сутки составила 56,181 млн куб. м газа.

Напомним, в Украине существенно снизилась цена на газ.

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Теги: Украина, газ, ГТС, хранилище, запасы, хранилища, ПХГ
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Комментариев (4)
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COZEL    27.02.2020, 13:09
Оценка:  0
COZEL
https://rusvesna.su/news/15827963 29
гость  (аноним)  27.02.2020, 13:07
Оценка:  0
гость
учитывая падение промпроизводства и три таких зимы прожить можно..
Путин-Xyйло    27.02.2020, 12:52
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Если так продолжать, то на этих запасах не пополняя можно еще две таких зимы пережить
гость  (аноним)  27.02.2020, 12:40
Оценка:  -2
гость
Та шо вы кипишуете? Еще около 9млрд.м3 подъемные, правда чьи они никто вам не скаже...
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