Запасы газа в ПХГ Украины упали ниже 16 млрд кубов
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 февраля уменьшился до 156,983 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Оператора ГТС в четверг, 27 февраля.
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За прошедшие сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 30,68 млн кубометров газа.
Также указано, что в Украину за сутки поступило 29,380 млн кубов газа. Почти весь этот объем получен из Словакии – 21,234 млн кубов. Из Польши получено 896 тысяч кубов, а из Венгрии – 7,250. При этом собственная добыча газа за сутки составила 56,181 млн куб. м газа.
Напомним, в Украине существенно снизилась цена на газ.
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