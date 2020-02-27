Детсады, школы и рестораны проинструктируют по поводу профилактики коронавируса

Минэкономики направляет инспекции в точки розничной торговли, транспорт, рестораны, а также школы и детские сады.

Гоструда и Госпотребслужба будут проводить разъяснительную работу по поводу профилактики заражения коронавирусом. Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает Укринформ.

“У нас есть две службы - это Гоструда, которая заботится охраной труда и неформальной занятостью и Госпотребслужба. Сейчас мы попросим Гоструда пройти по оптовой, розничной торговле, ресторанному бизнесу и транспорту. От завтрашнего дня это будет всеукраинская кампания. Инспекторы Гоструда будут посещать эти точки. Всего планируется охватить 107 тысяч предприятий“, - сказал Милованов.

Милованов также рассказал, что Госпотребслужба контролирует безопасность в пищевой сфере.

“Инспекторы этой службы проведут всеукраинскую кампанию. Они пойдут в садики и школы. Наши инспекторы будут проводить разъяснительную работу педагогическому коллективу. Кампания стартует с 27 февраля во всех школьных и дошкольных заведениях Украины и продлится несколько недель. В целом мы планируем охватить более 27,5 тысяч заведений, будет привлечено 2500 специалистов“, - сказал Милованов.

Напомним, мировые рынки продолжают падать из-за распространения коронавируса.

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