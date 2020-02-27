В Люксембурге общественный транспорт станет бесплатным
Без билета можно будет прокатиться на трамвае, автобусе и даже поезде.
С 1 марта 2020 года общественный транспорт Люксембурга станет бесплатным. Государство станет первым в мире, где можно проехаться в трамвае, автобусе или поезде абсолютно бесплатно. Об этом пишет Deutsche Welle.
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В то же время, первый класс поездов останется платным.
Страна предполагает, что содержание транспорта будет обходиться бюджету страны в 41 млн евро ежегодно. Средства будут брать из налогов.
Стоит отметить, что бесплатный транспорт существует в некоторых городах Германии.
Напомним, перевозчики Украины озвучили требования к властям.
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