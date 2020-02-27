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В Люксембурге общественный транспорт станет бесплатным

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Без билета можно будет прокатиться на трамвае, автобусе и даже поезде.
С 1 марта 2020 года общественный транспорт Люксембурга станет бесплатным
С 1 марта 2020 года общественный транспорт Люксембурга станет бесплатным
depositphotos.com

С 1 марта 2020 года общественный транспорт Люксембурга станет бесплатным. Государство станет первым в мире, где можно проехаться в трамвае, автобусе или поезде абсолютно бесплатно. Об этом пишет Deutsche Welle.

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В то же время, первый класс поездов останется платным.

Страна предполагает, что содержание транспорта будет обходиться бюджету страны в 41 млн евро ежегодно. Средства будут брать из налогов.

Стоит отметить, что бесплатный транспорт существует в некоторых городах Германии.

Напомним, перевозчики Украины озвучили требования к властям.

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Теги: транспорт, бесплатный проезд, Люксембург
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.02.2020, 13:13
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Пусть Люксембург переезжает в Киев.
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