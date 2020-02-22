Промышленное производство в Украине продолжает падать

Стоит отметить, что в январе 2019 года спад производства тоже фиксировался, однако показатели были меньше.

В Украине продолжает падать промышленное производство - в январе на 5,1% (по сравнению с январем 2019 года). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Стоит отметить, что в январе 2019 года спад производства тоже фиксировался, однако показатели были несколько меньше, чем сейчас - 3,3% по сравнению с 2018 годом.

Больше всего сократилось производство электроэнергии и газа — на 11,8%. Добывающая промышленность снизила темпы на 4,5%, а перерабатывающая — на 3,2%.

В то же время, в сфере химического производства был зафиксирован рост — на 24,4%. То же касается и производства компьютерной техники (+17,4%).

Если говорить о регионах, то наибольший спад промышленности в январе 2020 года зафиксировали в Луганской и Тернопольской областях.

Рост промышленности наблюдается в Кировоградской и Херсонской областях.

Больше всего сократилось производство электроэнергии и газа Госстат

Напомним, Украина введет пошлины на стальную продукцию РФ.

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