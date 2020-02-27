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Нефть подешевела до годовых минимумов

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С начала недели нефть подешевела почти на 3,5 доллара, опустившись до минимума за 13 месяцев.
Нефть дешевеет на фоне распространения коронавируса
Нефть дешевеет на фоне распространения коронавируса
Getty Images

Накануне цены на нефть упали до минимума за 13 месяцев, котировки в четверг, 27 февраля, продолжают снижаться, пишет Интерфакс.

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Так, апрельские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,76 (на 1,42%), до $52,67 за баррель. За торги среды Brent подешевела на $1,52 (на 2,77%), до $53,43 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,73 (на 1,50%), до $48 за баррель. За предыдущую сессию цена контракта снизилась на $1,17 (на 2,34%), завершив день на отметке $48,73 за баррель - минимуме с 7 января 2019 года.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг упала на 3,8% - до 368 юаней за баррель. Днем ранее снижение котировок составило 4,2%.

Как объясняет Dow Jones, на нефть продолжают давить опасения о том, что эпидемия нового коронавируса негативно повлияет на глобальную экономику, а значит и на спрос на сырье.

Напомним, Беларусь будет импортировать нефть по нефтепроводу Одесса-Броды.

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Теги: вирусы, нефть, цены на нефть, коронавирус, цена на нефть, падение цены на нефть
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  27.02.2020, 14:32
Оценка:  +3
гость
Это только начало.
Если уж прогнозируют снижение потребления нефти Китаем вдвое в 1-м квартале, а это крупнейший импортер нефти в мире.
Цена будет еще прилично снижаться, тем более на фоне того, что РФ выделывается и не хочет сокращать добычу (как хочет ОПЕК). Видать у них совсем с бюджетом тяжко.
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