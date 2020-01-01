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Зеленский подписал закон о противодействии уклонению от налогов

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В то же время, закон будет не только бороться с неплательщиками, но и защищать тех граждан, которые налоги платят.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. 

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Новый закон будет защищать права налогоплательщиков.

Также документ нацелен на борьбу с уклонением крупных предприятий от налогов.

Предполагается, что е-кабинет налогоплательщик будет усовершенствован.

Новые документ вносит ряд изменений в 63 законодательных акта.

Напомним, украинцы переплатили 38 миллиардов налогов государству.

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Теги: Владимир Зеленский, налоги, закон
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