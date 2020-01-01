Зеленский подписал закон о противодействии уклонению от налогов
В то же время, закон будет не только бороться с неплательщиками, но и защищать тех граждан, которые налоги платят.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
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Новый закон будет защищать права налогоплательщиков.
Также документ нацелен на борьбу с уклонением крупных предприятий от налогов.
Предполагается, что е-кабинет налогоплательщик будет усовершенствован.
Новые документ вносит ряд изменений в 63 законодательных акта.
Напомним, украинцы переплатили 38 миллиардов налогов государству.
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