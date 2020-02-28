Курс валют на 28.02.2020: Нацбанк укрепил нацвалюту
Национальный банк Украины на пятницу, 28 февраля, укрепил гривну на 8 копеек по отношению к доллару, а к евро ослабил — на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в четверг, 27 февраля.
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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 24,561 гривны;
– 100 евро – 26,9299 гривен.
Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже вырос до 24.6150 грн, в покупке - до 24.5900 грн. Евро в продаже подорожал - до 26.7294, а в покупке - до 26.7047 грн.
В обменниках столицы доллар продают за 24,700 грн. Купить 1 доллар можно за 24,450 грн.
Напомним, Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике.
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