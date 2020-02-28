Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цены на автогаз упали до минимума почти за год

Комментариев: 0
По итогам прошлого года в Украине впервые потребление автогаза превысило покупку бензина.
Автогаз более чем вдвое дешевле бензина
Автогаз более чем вдвое дешевле бензина
avtovod.org.ua

Розничная стоимость автогаза в Украине снизилась до 11,05 гривен за тонну, что является минимумом с марта прошлого года. Об этом сообщает в четверг, 27 февраля, Enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

Читай также: Цены на автотопливо: Чего ожидать в ближайшее время

Так, станции группы Приват, SOCAR и харьковская сеть Род-Ник снизили цены в пределах 10 коп/л. На станциях BVS (Надежда) и БРСМ-Нафта газ подешевел на 20 коп/л, а сеть Glusco опустила цены на 40 коп./л.

В Киевской области средняя цена на автогаз уменьшилась до 10,60 грн/л, а самая низкая средняя цена зафиксирована в Черниговской области - 10,23 грн/л.

Напомним, Евросоюз одобрил новые правила маркировки шин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: топливо, АЗС, заправка, автогаз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь