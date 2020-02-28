Цены на автогаз упали до минимума почти за год

По итогам прошлого года в Украине впервые потребление автогаза превысило покупку бензина.

Розничная стоимость автогаза в Украине снизилась до 11,05 гривен за тонну, что является минимумом с марта прошлого года. Об этом сообщает в четверг, 27 февраля, Enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

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Так, станции группы Приват, SOCAR и харьковская сеть Род-Ник снизили цены в пределах 10 коп/л. На станциях BVS (Надежда) и БРСМ-Нафта газ подешевел на 20 коп/л, а сеть Glusco опустила цены на 40 коп./л.

В Киевской области средняя цена на автогаз уменьшилась до 10,60 грн/л, а самая низкая средняя цена зафиксирована в Черниговской области - 10,23 грн/л.

Напомним, Евросоюз одобрил новые правила маркировки шин.

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