Цены на автогаз упали до минимума почти за год
Розничная стоимость автогаза в Украине снизилась до 11,05 гривен за тонну, что является минимумом с марта прошлого года. Об этом сообщает в четверг, 27 февраля, Enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.
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Так, станции группы Приват, SOCAR и харьковская сеть Род-Ник снизили цены в пределах 10 коп/л. На станциях BVS (Надежда) и БРСМ-Нафта газ подешевел на 20 коп/л, а сеть Glusco опустила цены на 40 коп./л.
В Киевской области средняя цена на автогаз уменьшилась до 10,60 грн/л, а самая низкая средняя цена зафиксирована в Черниговской области - 10,23 грн/л.
Напомним, Евросоюз одобрил новые правила маркировки шин.
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