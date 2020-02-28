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Госстат уточнил данные по падению промпроизводства

Комментариев: 1
Индексы за 2015-2019 годы по Украине пересмотрены в связи с изменением базисного года (2016 = 100%).
Украинская промышленность падает
Украинская промышленность падает
depositphotos.com

Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по объемам промышленного производства за 2015-2019 годы. Об этом сообщает сайт ведомства в четверг, 27 февраля.

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Индексы за 2015-2019 годы по Украине пересмотрены в связи с изменением базисного года (2016 = 100%).

По данным статистического ведомства, в 2019 году объемы промышленного производства сократились на 0,5%, в то время как ранее Госстат оценивал падение в 1,8%.

Кроме того, в 2018 году рост промпроизводства составил 3,0% (ранее оценивался в 1,6%), в 2017 году рост был 1,1% (ранее - 0,4%), в 2017 году - 4,0% (ране - 2,8%).

В 2015 году падение составило 12,3% (ранее оценивалось в 13,0%).

Напомним, промышленное производство в Украине продолжает падать.

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Теги: Украина, экономика, промышленность, промпроизводство, экономика Украины, Госстат
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.02.2020, 12:15
Оценка:  -1
гость
А что базисный год 2013 за 100% принять не кошерно?
Путин-Xyйло    28.02.2020, 12:25
Оценка:  0
Путин-Xyйло
а 2005 например?
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