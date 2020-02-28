Худшая неделя за 12 лет: Фондовые биржи терпят убытки
Американская фондовая биржа вчера зафиксировала падение до уровня 2008 года. Мировые рынки терпят убытки на фоне распространения китайского коронавируса. Об этом пишет BBC.
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Индекс Dow Jones Industrial Average понес 4,42% убытков и был зафиксирован на уровне 25766,64 пунктов.
Значение индекса широкого рынка S&P 500 уменьшилось также на 4,42% до 2798,72 пункта.
Стоит отметить, что вчерашний день стал наихудшим с февраля 2018 года для обоих вышеупомянутых индексов. Также эксперты отмечают, что нынешняя неделя стала наихудшей с 2008 года.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 4,61% - до 8566,48 пункта. Последний раз такие показатели фиксировали в августе 2011 года.
Крупнейшие европейские фондовые рынке вчера также понесли потери. Инвесторы обеспокоены экономической нестабильностью.
Британский индекс FTSE 100 упал на 3,37% - до 6805,23 пункта, французский CAC 40 опустился на 3,32% - до 5495,6 пункта, немецкий индекс DAX также опустился на 3,16% - до 12371,11 пункта.
Напомним, министр рассказал о влиянии коронавируса на Украину.
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