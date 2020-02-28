Худшая неделя за 12 лет: Фондовые биржи терпят убытки

Некоторые индексы опустились до уровня 2008 года.

Американская фондовая биржа вчера зафиксировала падение до уровня 2008 года depositphotos.com

Американская фондовая биржа вчера зафиксировала падение до уровня 2008 года. Мировые рынки терпят убытки на фоне распространения китайского коронавируса. Об этом пишет BBC.

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Индекс Dow Jones Industrial Average понес 4,42% убытков и был зафиксирован на уровне 25766,64 пунктов.

Значение индекса широкого рынка S&P 500 уменьшилось также на 4,42% до 2798,72 пункта.

Стоит отметить, что вчерашний день стал наихудшим с февраля 2018 года для обоих вышеупомянутых индексов. Также эксперты отмечают, что нынешняя неделя стала наихудшей с 2008 года.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 4,61% - до 8566,48 пункта. Последний раз такие показатели фиксировали в августе 2011 года.

Крупнейшие европейские фондовые рынке вчера также понесли потери. Инвесторы обеспокоены экономической нестабильностью.

Британский индекс FTSE 100 упал на 3,37% - до 6805,23 пункта, французский CAC 40 опустился на 3,32% - до 5495,6 пункта, немецкий индекс DAX также опустился на 3,16% - до 12371,11 пункта.

Напомним, министр рассказал о влиянии коронавируса на Украину.

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