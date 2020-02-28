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Тренд на дальнейшее укрепление: Маркарова спрогнозировала курс гривны

Комментариев: 2
В Минфине считают, что в ближайшем будущем нацвалюта будет укреплять позиции.
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова
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Министерство финансов Украины прогнозирует укрепление гривны в ближайшем будущем. Об этом рассказала министр финансов Оксана Маркарова, сообщается на сайте ведомства.

“Сейчас курс сильнее того, который был учтен в бюджете, и мы видим тренд на дальнейшее укрепление. А макроэкономические модели показывают, что чем больше валюты будет заходить в страну, тем больше будет развиваться экономика. Это тоже окажет влияние на усиление валюты“, — рассказала Маркарова.

Также министр акцентировала, что Минэкономики сегодня работает над новым макропрогнозом для Украины.

“Макропрогноз на 2021-2023 годы должен быть представлен до 2 марта в рамках бюджетной резолюции на следующие три года и подготовки бюджета следующего года“, — говорит Маркарова.

Министр рассказала, что в обновленном макропрогнозе может быть скорректирован курс гривны на текущий год, который в госбюджете заложен на уровне 27 грн за один доллар.

Напомним, эксперты рассказали, что будет с курсом доллара весной и куда выгодно вкладывать деньги.

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Теги: курс валют, Маркарова, Минфин
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.02.2020, 12:04
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гость
а рубль за сегодня приопустился на пару отметок за день относительно зеленого
Вереснь    28.02.2020, 11:35
Оценка:  -1
Вереснь
Юмористы)) Ничего не дешевеет.Обезденижевание заробитчан и экспортёров!
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