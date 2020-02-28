Тренд на дальнейшее укрепление: Маркарова спрогнозировала курс гривны

В Минфине считают, что в ближайшем будущем нацвалюта будет укреплять позиции.

Министерство финансов Украины прогнозирует укрепление гривны в ближайшем будущем. Об этом рассказала министр финансов Оксана Маркарова, сообщается на сайте ведомства.

“Сейчас курс сильнее того, который был учтен в бюджете, и мы видим тренд на дальнейшее укрепление. А макроэкономические модели показывают, что чем больше валюты будет заходить в страну, тем больше будет развиваться экономика. Это тоже окажет влияние на усиление валюты“, — рассказала Маркарова.

Также министр акцентировала, что Минэкономики сегодня работает над новым макропрогнозом для Украины.

“Макропрогноз на 2021-2023 годы должен быть представлен до 2 марта в рамках бюджетной резолюции на следующие три года и подготовки бюджета следующего года“, — говорит Маркарова.

Министр рассказала, что в обновленном макропрогнозе может быть скорректирован курс гривны на текущий год, который в госбюджете заложен на уровне 27 грн за один доллар.

Напомним, эксперты рассказали, что будет с курсом доллара весной и куда выгодно вкладывать деньги.

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