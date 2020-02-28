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Цены на нефть упали до минимума за два года

Комментариев: 2
Нефть марки Brent подешевела ниже 50 долларов за баррель впервые с декабря 2018 года.
Нефть дешевеет максимальными с 2011 года темпами
Нефть дешевеет максимальными с 2011 года темпами
depositphotos.com

Цены на нефть эталонных марок продолжают стремительно падать на фоне опасений из-за коронавируса.

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Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель. Таким образом нефть Brent подешевела ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года.

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 4,5% - до $44,95 за баррель, минимума с января 2019 года.

Падение с начала этой недели превышает 14% и является максимальным с 2011 года.

Напомним, Беларусь будет импортировать нефть по нефтепроводу Одесса-Броды.

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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть
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Комментариев (2)
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ЖИД-ПАРАЗИТ    28.02.2020, 13:41
Оценка:  0
ЖИД-ПАРАЗИТ
Отличная новость. Бензин бы дешевле, Кацапский рубль полетел вниз .
У Кацапии будет меньше денег на войну на Донбассе
Жеральд    28.02.2020, 13:16
Оценка:  -1
Жеральд
нужно,чтобы нефть была по 30долларов...чтобы рашка сдохла,откинула лапки
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