В Украине в два раза вырос рынок электронных денег — НБУ
Участники рынка стали проявлять больше интереса к указанному платежному инструменту.
В Украине в два раза вырос рынок электронных денег. Об этом сообщили в НБУ.
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Нацбанк такой рост связывает с интересом участников рынка к данному платежному инструменту.
Стоит отметить, что объем выпущенных электронных денег в 2019 году вырос почти в 2,5 раза - до 203 млн грн. Увеличились и объемы операций: в 2,3 — до 16,7 млрд грн.
В то же время, в НБУ отмечают, что количество электронных кошельков выросло, не не существенно.
Напомним, в Украине вышла в оборот обновленная банкнота 200 гривен.
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