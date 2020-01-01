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В Украине в два раза вырос рынок электронных денег — НБУ

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Участники рынка стали проявлять больше интереса к указанному платежному инструменту.
В Украине в два раза вырос рынок электронных денег
В Украине в два раза вырос рынок электронных денег
пресс-служба НБУ

В Украине в два раза вырос рынок электронных денег. Об этом сообщили в НБУ.

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Нацбанк такой рост связывает с интересом участников рынка к данному платежному инструменту.

Стоит отметить, что объем выпущенных электронных денег в 2019 году вырос почти в 2,5 раза - до 203 млн грн. Увеличились и объемы операций: в 2,3 — до 16,7 млрд грн.

В то же время, в НБУ отмечают, что количество электронных кошельков выросло, не не существенно.

Нацбанк такой рост связывает с интересом участников рынка к данному платежному инструменту.
Нацбанк такой рост связывает с интересом участников рынка к данному платежному инструменту.
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Напомним, в Украине вышла в оборот обновленная банкнота 200 гривен.

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Теги: электронные деньги, НБУ
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