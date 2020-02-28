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В Украине заработал новый сервис для малого и среднего бизнеса

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На сайте Дія.Бізнес доступны различные опции, которые нацелены на помощь предпринимателям.
В Украине заработал новый сервис для малого и среднего бизнеса
В Украине заработал новый сервис для малого и среднего бизнеса
depositphotos.com

В Украине заработал новый сервис для малого и среднего бизнеса — Дія.Бізнес. Об этом сообщается на странице сервиса в Facebook.

“Пока платформа работает в тестовом режиме. Уже весной заработает новый блок - консалтинг-зона для предпринимателей. Каждый предприниматель сможет получить онлайн-консультацию со специалистами с помощью видеосвязи. Консультироваться можно на темы систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж“, - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что на портале business.diia.gov.ua уже доступно несколько опций:

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- каталог бизнес-идей с шаблонами
- перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса
- онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице
- справочник предпринимателя - на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины
- кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов

Помимо онлайн-поддержки, “Дія“ планирует создавать центры поддержки для бизнесменов в разных городах Украины.

Первый подобный цент должен появиться в Харькове уже весной текущего года.

Напомним, Милованов рассказал, как короновирус поможет украинскому бизнесу.

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Теги: Дія, предприниматели, поддержка украинского бизнеса
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гость  (аноним)  28.02.2020, 15:23
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