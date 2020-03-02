Курс валют на 02.03.2020: НБУ перед выходными ослабил гривну

НБУ установил официальные курсы валют.

Национальный банк Украины на понедельник, 2 марта, опустил гривну на 3 копейки по отношению к доллару, а к евро — на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в пятницу, 28 февраля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,59 гривны;

– 100 евро – 26,9789 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже опустился до 24.5200 грн, в покупке - до 24.5000 грн. Евро в продаже подорожал - до 26.9082, а в покупке - до 26.8912 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 24,550 грн. Купить 1 доллар можно за 24,300 грн.

Напомним, Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике.

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