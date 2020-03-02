40% опрошенных предпринимателей заявили, что довольны функционированием своего бизнеса.

В Украине улучшились настроения малого и среднего бизнеса depositphotos.com

В Украине улучшились настроения малого и среднего бизнеса - с 2,7 до 3 баллов из 5 возможных. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Европейской бизнес-ассоциации.

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40% опрошенных предпринимателей заявили, что довольны работой своего бизнеса, 29% сказали, что наоборот — не довольны нынешней ситуацией.

58,7% предпринимателей заявили, что ожидают улучшения ситуации на бизнес-рынке в течение полугода.

61,2% бизнесменов поделились планами об увеличении заработной платы своим работникам.

“Наблюдаем положительную динамику, сравнивая результаты с данными предыдущих лет. Количество удовлетворенных текущим положением дел в бизнесе существенно выросла — с прошлогодних 31,6% до нынешних 42%… Однако, по мнению 69,1% опрошенных, экономическая ситуация все еще является неблагоприятной для ведения бизнеса“, — прокомментировали в ЕБА.

Самое главное препятствие для развитие бизнеса в Украине — это налоговая нагрузка, а также коррупция.

Напомним, в Украине заработал новый сервис для малого и среднего бизнеса.

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