Дубилет рассказал о ликвидации советской системы расчета соцвыплат

Правительство планирует ликвидировать Автоматизированную систему обработки пенсионной документации.

Министерство социальной политики планирует ликвидировать Автоматизированную систему обработки пенсионной документации (АСОПД). Система была разработана еще в Советском союзе и не является актуальной на сегодня. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

“Оказывается, в недрах нашего государства работает программный комплекс с романтическим названием АСОПД. Он был введен в эксплуатацию в 1995 году, а разрабатывался еще в 80-е годы, то есть еще в советские времена. Язык C++, база данных Btrieve“, – пишет Дубилет.

Дубилет рассказал, что АСОПД сегодня занимается расчетом социальной помощи. Министр акцентировал, что сегодня правительство разрабатывает новы проект, который позволит избавиться от указанного устаревшего ведомства.

Напомним, Дубилет призвал украинский бизнес не хранить бумажные чеки и Z-отчеты.

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