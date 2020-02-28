Украина выставила на продажу 12 месторождений

На аукцион выставлены 12 участков, на которых можно добывать песок, глину или воду.

Государственная служба геологии и недр выставила на продажу 12 участков, на которых можно будет добывать песок, глину, металлы или воду. Начальная стоимость участков — 7 944 грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

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В ведомстве рассказали, что среди лотов впервые появились участки, номинированные недропользователями.

“Это первые электронные торги, которые мы инициируем после ряда законодательных изменений и запуска Инвестиционного атласа. Среди предложений есть участки, отобранные специалистами Держгеонадр, а есть те, которые будущие участники аукционов номинировали самостоятельно - и это также впервые для Службы“, - рассказал глава Держгеонадр Роман Опимах.

Опимах акцентировал, что к аукциону могут присоединиться все желающие.

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