Кабмин выделит еще 654 млн на погашение долгов шахтерам
Правительство выделит еще 654 млн гривен на выплату горнякам долгов по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды в пятницу, 28 февраля.
“Уже на следующей неделе Государственная казначейская служба перечислит 654 млн гривен, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы“, – говорится в сообщении.
Ведомство утверждает, что для него вопрос выплаты зарплат шахтерам – номер один на повестке дня, и она должна быть погашена в ближайшие месяцы.
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В 2020 году согласно выписке из росписи ассигнований общего фонда госбюджета на 2020 год по бюджетной программе Реструктуризация угольной отрасли по КЭКР 2610 Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) предусмотрено более 1,9 млрд гривен, которые планируется направить на выплату зарплаты и погашение задолженности по ней.
Напомним, Зеленский поручил остановить импорт угля в Украину.
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Но чтоб не платить по долгам придумывают всякие вроттедамы +++