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Кабмин выделит еще 654 млн на погашение долгов шахтерам

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Долги по заработной плате должны быть погашены в ближайшие месяцы, отметили в Минэкоэнерго.
Шахтеры должны получить значительную часть задолженности по зарплате
Шахтеры должны получить значительную часть задолженности по зарплате
Пресс-служба президента Украины

Правительство выделит еще 654 млн гривен на выплату горнякам долгов по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды в пятницу, 28 февраля.

“Уже на следующей неделе Государственная казначейская служба перечислит 654 млн гривен, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы“, – говорится в сообщении.

Ведомство утверждает, что для него вопрос выплаты зарплат шахтерам – номер один на повестке дня, и она должна быть погашена в ближайшие месяцы.

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В 2020 году согласно выписке из росписи  ассигнований общего фонда госбюджета на 2020 год по бюджетной программе Реструктуризация угольной отрасли по КЭКР 2610 Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) предусмотрено более 1,9 млрд гривен, которые планируется направить на выплату зарплаты и погашение задолженности по ней.

Напомним, Зеленский поручил остановить импорт угля в Украину.

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Теги: Украина, шахты, зарплаты, долги, Кабмин Украины, правительство, шахтеры, шахта, правительство Украины, горняки, зарплата, задолженность по выплате зарплаты, Минэнерго
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.03.2020, 11:46
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А може просто рассчитаться за добытый уголь который с шахт вывезли на предприемства и не оплатили?
Но чтоб не платить по долгам придумывают всякие вроттедамы +++
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