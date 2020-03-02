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Нефть дорожает на новостях о сокращении добычи

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Саудовская Аравия призвала партнеров по ОПЕК к согласованию сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки.
Цены на "черное золото" уверенно идут вверх
Цены на "черное золото" уверенно идут вверх
Getty Images

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно выросли на надеждах об усилении сокращений добычи ОПЕК и его партнерами. Об этом свидетельствуют результаты торгов утром в понедельник, 2 марта.

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Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,78 (3,58%) – до $51,45 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на $1,54 (3,44%) – до $46,30 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,15 в пользу Brent.

Рост цен на нефть начался после значительного снижения котировок, наблюдавшегося в течение практически всей прошлой недели. В ходе торгов в пятницу цены на нефть Brent впервые за долгое время опускались ниже отметки $49. Столь сильное падение цен было связано с новостями о распространении коронавируса COVID-19 в разных странах мира, а также с негативным влиянием эпидемии на глобальную экономику. 

Теперь же “черное золото“ подорожало на надеждах об усилении сокращений добычи ОПЕК и партнерами и мерах стимулирования со стороны центральных банков.

“С одной стороны, в отношении мирового спроса на нефть и нефтепродукты все довольно мрачно“, – цитирует Investing.com руководителя отдела сырьевых исследований в National Australia Bank Лахлана Шоу.

В то же время он добавил, что Саудовская Аравия призывает к согласованию сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки на этой неделе, а центральные банки все сильнее сигнализируют о желании вмешаться и поддержать рынки, снизив процентные ставки.

Напомним, цены на нефть упали до минимума за два года.

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Теги: нефть, ОПЕК, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent, подорожание нефти
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