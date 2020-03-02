ВВП-варранты Украины упали в цене на 8,5% из-за коронавируса
За последнюю неделю украинские ВВП-варранты упали в цене на 8,5% на фоне распространения китайского коронавируса. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
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Стоит отметить, что 28 января ВВП-варранты Украины упали в ценен сразу на 2,8%.
В то же время, доходность евробондов выросла — 0,2-0,3%.
Украина выпустила ВВП-варранты в 2015 году. Ценные бумаги решили пустить в ход в рамках реструктуризации 19,3 млрд долларов госдолга на сумму списанных кредиторами еврооблигаций на 3,2 млрд долларов.
Чтобы инвесторы выиграли от покупки варрантов, необходимо, чтобы рост ВВП в год был на уровне не ниже 3%. Если рост будет меньше, то выплат инвесторы не получат.
Напомним, министр рассказал о влиянии коронавируса на Украину.
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