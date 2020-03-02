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ВВП-варранты Украины упали в цене на 8,5% из-за коронавируса

Комментариев: 1
28 января ВВП-варранты Украины упали в ценен сразу на 2,8%.
За последнюю неделю украинские ВВП-варранты упали в цене на 8,5%
За последнюю неделю украинские ВВП-варранты упали в цене на 8,5%
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За последнюю неделю украинские ВВП-варранты упали в цене на 8,5% на фоне распространения китайского коронавируса. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Стоит отметить, что 28 января ВВП-варранты Украины упали в ценен сразу на 2,8%.

В то же время, доходность евробондов выросла — 0,2-0,3%.

Украина выпустила ВВП-варранты в 2015 году. Ценные бумаги решили пустить в ход в рамках реструктуризации 19,3 млрд долларов госдолга на сумму списанных кредиторами еврооблигаций на 3,2 млрд долларов.

Чтобы инвесторы выиграли от покупки варрантов, необходимо, чтобы рост ВВП в год был на уровне не ниже 3%. Если рост будет меньше, то выплат инвесторы не получат.

Напомним, министр рассказал о влиянии коронавируса на Украину.

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Теги: ВВП-варранты, ВВП, Коронавирус
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.03.2020, 11:06
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гость
Та кули там окраина если мировые биржи провалились от мелочного по сути насморка на триллионы баксов. А самое прикольное что от сезонной эпидемии гриппа (неизвестного происхождения (этиологии)) в америке скончалось за зиму до 25000человек!----и тишина-а-а....
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