В МВФ рассказали о прогрессе в переговорах с Украиной

Постоянный представитель МВФ в Украине рассказал, что переговоры продолжатся в ближайшее время.

Международный валютный фонд отмечает прогресс в переговорах с Украиной facebook.com

Международный валютный фонд отмечает прогресс в переговорах с Украиной. Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман рассказал, что переговоры фонда с нашей страной продолжатся. Об этом сообщает Reuters.

“Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечение стабильности“, — отметил Люнгман.

Стоит отметить, что миссия МВФ прибыла в Украину 20 февраля. Эксперты обсуждали с представителями Украины возможность ускорения роста экономики нашей страны.

Напомним, Украина почти завершила работу над требованиями МВФ.

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