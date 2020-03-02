В МВФ рассказали о прогрессе в переговорах с Украиной
Постоянный представитель МВФ в Украине рассказал, что переговоры продолжатся в ближайшее время.
Международный валютный фонд отмечает прогресс в переговорах с Украиной. Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман рассказал, что переговоры фонда с нашей страной продолжатся. Об этом сообщает Reuters.
“Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечение стабильности“, — отметил Люнгман.
Стоит отметить, что миссия МВФ прибыла в Украину 20 февраля. Эксперты обсуждали с представителями Украины возможность ускорения роста экономики нашей страны.
Напомним, Украина почти завершила работу над требованиями МВФ.
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