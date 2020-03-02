Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МВФ рассказали о прогрессе в переговорах с Украиной

Комментариев: 1
Постоянный представитель МВФ в Украине рассказал, что переговоры продолжатся в ближайшее время.
Международный валютный фонд отмечает прогресс в переговорах с Украиной
Международный валютный фонд отмечает прогресс в переговорах с Украиной
facebook.com

Международный валютный фонд отмечает прогресс в переговорах с Украиной. Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман рассказал, что переговоры фонда с нашей страной продолжатся. Об этом сообщает Reuters.

“Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечение стабильности“, — отметил Люнгман.

Стоит отметить, что миссия МВФ прибыла в Украину 20 февраля. Эксперты обсуждали с представителями Украины возможность ускорения роста экономики нашей страны.

Напомним, Украина почти завершила работу над требованиями МВФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: МВФ, Украина, транш, переговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  02.03.2020, 11:56
Оценка:  0
гость
Несомненно прогресс для МВФ! Морпорты в аренду забугорникам за копейки сдают, карпатский лес продают, волынский янтарь тоже, теперь месторождения полезных ископаемых в ход пошли. На подходе тучные черноземы. Ни одной владе ранее такой шустрый дербан Украины не вдавался как соросятам!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь