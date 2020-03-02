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IT-специалисты будут платить меньше налогов

Комментариев: 2
IT-специалистов будут переводить в новую группу ФЛП.
Для украинских специалистов IT-сферы уменьшат налоги
Для украинских специалистов IT-сферы уменьшат налоги
depositphotos.com

Для украинских специалистов IT-сферы уменьшат налоги. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, пишет UBR.ua.

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Борняков утверждает, что власть решили перевести IT-специалистов в 5-ю группу ФЛП. Таким образом, они будут платить меньше налогов.

“Могу сказать, что в данный момент мы пришли к согласию практически со всей IT-индустрией, что комфортным режимом, в котором бы им хотелось работать, – пятая группа, которая была предложена еще летом, но в отличие от того проекта, который включал два ЕСВ, военный сбор и повышение по 1% в год, мы решили, что предложение, которое нас устроит, – одно ЕСВ, такое же повышение, но для этой группы будет запрещена внешнеэкономическая деятельность“, – рассказал Борняков.

Борняков считает, что таким образом в стране сократится количеств обходных схем, а в украинскую экономику будет заходить новый бизнес.

Напомним, около половины работодателей нарушают трудовое законодательство.

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Теги: IT-сфера, налоги, ФЛП
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.03.2020, 12:32
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гость
IT и так не плохо живут) что с повышением пенсий пенсионерам? Позорище!!!
Vixerunt    02.03.2020, 13:14
Оценка:  0
Vixerunt
в казне нет денег т.к. пенсионеров в 3 раза больше работающих;
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