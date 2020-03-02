IT-специалисты будут платить меньше налогов

IT-специалистов будут переводить в новую группу ФЛП.

Для украинских специалистов IT-сферы уменьшат налоги. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, пишет UBR.ua.

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Борняков утверждает, что власть решили перевести IT-специалистов в 5-ю группу ФЛП. Таким образом, они будут платить меньше налогов.

“Могу сказать, что в данный момент мы пришли к согласию практически со всей IT-индустрией, что комфортным режимом, в котором бы им хотелось работать, – пятая группа, которая была предложена еще летом, но в отличие от того проекта, который включал два ЕСВ, военный сбор и повышение по 1% в год, мы решили, что предложение, которое нас устроит, – одно ЕСВ, такое же повышение, но для этой группы будет запрещена внешнеэкономическая деятельность“, – рассказал Борняков.

Борняков считает, что таким образом в стране сократится количеств обходных схем, а в украинскую экономику будет заходить новый бизнес.

Напомним, около половины работодателей нарушают трудовое законодательство.

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