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Наличный доллар ускорил рост после выходных

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По сравнению с пятницей в понедельник курс доллара вырос в обменниках на 9-12 копеек.
Доллар медленно стремится к 25 гривнам
Доллар медленно стремится к 25 гривнам
пресс-служба НБУ

После выходных курс доллара в обменниках киевских банков ускорил рост, сообщает BIN.ua.

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Так, в понедельник, 2 марта, курс продажи наличного доллара вырос на 11,82 коп. до 24,7013 UAH/USD, курс покупки – на 8,97 коп. до 24,3966 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 16,60 коп. до 26,7053 UAH/EUR, курс продажи повысился на 18,55 коп. до 27,1766 UAH/EUR.

Напомним, Маркарова спрогнозировала курс гривны.

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гость  (аноним)  02.03.2020, 13:23
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а рубль и относительно гривны продолжает дешеветь
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