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"Укрзализныця" повышает цены на билеты

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Первый этап повышения стартовал 1 марта.
"Укрзализныця" повышает цены на железнодорожные билеты
"Укрзализныця" повышает цены на железнодорожные билеты
wikipedia.org

“Укрзализныця“ повышает цены на железнодорожные билеты. К концу 2020 году цены станут выше на 22%. Об этом пишет ТСН.

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Тариф будет расти постепенно. Ежемесячно с 1 марта цены на билеты будут поднимать на 2%. Повышение касается всех категорий вагонов, кроме 1-го класса поездов “Интерсити+“.

Повышать цену на билеты будут из-за того, что “Укрзализныця“, которая является государственной компанией, должна повышать уровень дохода. В результате роста цен компания планирует в этом году увеличить свой доход на 13%.

Напомним, в Кабмине рассказали об условиях для Deutsche Bahn по Укрзализныце.

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Теги: Укрзализныця, цены на билеты, подорожание проезда
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