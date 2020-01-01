"Укрзализныця" повышает цены на билеты

Первый этап повышения стартовал 1 марта.

“Укрзализныця“ повышает цены на железнодорожные билеты. К концу 2020 году цены станут выше на 22%. Об этом пишет ТСН.

Читай также: Единый электронный билет: Сколько будут стоить поездки по Киеву

Тариф будет расти постепенно. Ежемесячно с 1 марта цены на билеты будут поднимать на 2%. Повышение касается всех категорий вагонов, кроме 1-го класса поездов “Интерсити+“.

Повышать цену на билеты будут из-за того, что “Укрзализныця“, которая является государственной компанией, должна повышать уровень дохода. В результате роста цен компания планирует в этом году увеличить свой доход на 13%.

Напомним, в Кабмине рассказали об условиях для Deutsche Bahn по Укрзализныце.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram