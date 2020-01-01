"Укрзализныця" повышает цены на билеты
“Укрзализныця“ повышает цены на железнодорожные билеты. К концу 2020 году цены станут выше на 22%. Об этом пишет ТСН.
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Тариф будет расти постепенно. Ежемесячно с 1 марта цены на билеты будут поднимать на 2%. Повышение касается всех категорий вагонов, кроме 1-го класса поездов “Интерсити+“.
Повышать цену на билеты будут из-за того, что “Укрзализныця“, которая является государственной компанией, должна повышать уровень дохода. В результате роста цен компания планирует в этом году увеличить свой доход на 13%.
Напомним, в Кабмине рассказали об условиях для Deutsche Bahn по Укрзализныце.
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