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Гончарук снова пообещал украинцам дешевую ипотеку

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Снижение ипотечных ставок прогнозируют уже в этом году.
Правительство и Нацбанк планируют удешевлять ипотечные кредиты
Правительство и Нацбанк планируют удешевлять ипотечные кредиты
Пресс-служба Кабмина

Правительство и Нацбанк планируют удешевлять ипотечные кредиты. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на общем заседании представителей правительства, НБУ, Минфина и Минэкономики, сообщается на сайте Кабмина.

“Дальнейшее снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты. Так, ипотека будет значительно дешевле, а для бизнеса увеличиваем микрокредиты до 2 млн грн под 5-7-9%. Плюс расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости “, - подчеркнул Алексей Гончарук.

Напомним, в Украине безработные смогут получить 90 тысяч на открытие своего бизнеса.

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Теги: Гончарук, ипотека, ставки по кредитам
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