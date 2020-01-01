Гончарук снова пообещал украинцам дешевую ипотеку

Снижение ипотечных ставок прогнозируют уже в этом году.

Правительство и Нацбанк планируют удешевлять ипотечные кредиты. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на общем заседании представителей правительства, НБУ, Минфина и Минэкономики, сообщается на сайте Кабмина.

“Дальнейшее снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты. Так, ипотека будет значительно дешевле, а для бизнеса увеличиваем микрокредиты до 2 млн грн под 5-7-9%. Плюс расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости “, - подчеркнул Алексей Гончарук.

Напомним, в Украине безработные смогут получить 90 тысяч на открытие своего бизнеса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram