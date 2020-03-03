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Мировые рынки начали восстанавливаться после масштабного падения

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Пока ситуация на американских и азиатских рынках является стабильной.
Мировые рынки начали восстанавливаться
Мировые рынки начали восстанавливаться
depositphotos.com

Азиатский рынок акций стабилизировался после существенного падения на прошедшей неделе. Об этом пишет Reuters.

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Ситуация начала налаживаться из-за надежды инвесторов на координацию ситуации Федеральной резервной системой США, Банком Японии и Резервным банков Австралии (РБА).

Глава Банка Японии Харухико Курода рассказал о планах стабилизировать рынке.

На фоне этого индекс CSI300 акций Шанхая и Шэньчжэня поднялся в понедельник на 1,5%.

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии также вырос - на 0,4%.

Понемногу растут и американские индексы, в частности S&P 500 укрепил свои позиции на 0,3%. Японский индекс Nikkei также вырос на 0,4%.

В то же время, аналитики считают, что рынок пока нестабилен.

Напомним, мировая экономика потеряла $5 триллионов из-за коронавируса.

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Теги: мировая экономика, мировые рынки
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