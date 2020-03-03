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Курс валют на 03.03.2020: Гривна снова нестабильна

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НБУ установил официальные курсы валют.
Курс валют
Курс валют
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на вторник, 3 марта, опустил гривну на 22 копейки по отношению к доллару, а к евро укрепил — на 37 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в понедельник, 2 марта.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,818 гривны;

– 100 евро – 27,6075 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже вырос до 24.6800 грн, в покупке - до 24.6400 грн. Евро в продаже подорожал - до 27.0739, а в покупке - до 27.0300 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 24,700 грн. Купить 1 доллар можно за 24,410 грн.

Напомним, Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике.

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Теги: курс валют, актуальний курс валют
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гость  (аноним)  02.03.2020, 17:05
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гость
а у Гончарука всё зашибись!! фондовые рынки в панике а мы ради рейтинга и шоб не выгнали под сраку учётную ставку в пол- депозиты в плинтус ---кредиты раздадим всем ради сиюминутной копеечной выгоды урааааа!
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