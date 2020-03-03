Падение промышленности в Китае положительно сказалось на экологии

Улучшение экологической ситуации зафиксировали в феврале.

В Китае существенно снизился уровень загрязнение воздуха. Об этом свидетельствуют данные NASA.

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Улучшение экологической ситуации зафиксировали в феврале.

Эксперты такое улучшение связывают с введением карантина в Китае из-за распространения коронавируса. Многие предприятия в стране временно остановили работу.

Также исследователь качества воздуха в Центре космических полетов NASA Фей Лю рассказал, что в крупных городах есть тенденция снижения уровня загрязнения воздуха во время праздничных дней.

“Это первый раз, когда я увидел такой резкий спад на такой большой территории. В этом году темпы снижения более значительны, чем в прошлые годы, и продолжаются дольше“, - рассказывает эксперт.

Напомним, мировая экономика потеряла $5 триллионов из-за коронавируса.

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