Пригородные поезда являются убыточными на 900% - Укрзализныця

Каждая заработанная гривна влечет за собой 9 гривен расходов.

В “Укрзализныце“ рассказали, что пригородное железнодорожное сообщение является убыточным на 900%: каждая заработанная гривна влечет за собой 9 гривен расходов. Об этом рассказал директор по стратегическому развитию и инвестициям “Укрзализныци“ Антон Саболевский.

“Рентабельность пригородных сообщений минус 900%. Мы в пригород вкладываем девять гривен, а получаем одну“, — заявил Саболевский.

Чиновник рассказал, что в мире существует практика субсидирования пригородного железнодорожного транспорта.

Также следует отметить, что местные власти должны “Укрзализныце“ около 400 млн грн за перевозку пассажиров, которые имеют льготы.

Напомним, Укрзализныця потратит на консультантов почти 90 млн гривен.

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