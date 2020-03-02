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Пригородные поезда являются убыточными на 900% - Укрзализныця

Комментариев: 4
Каждая заработанная гривна влечет за собой 9 гривен расходов.
Пригородное железнодорожное сообщение является убыточным на 900%
Пригородное железнодорожное сообщение является убыточным на 900%
facebook.com/Ukrzaliznytsia

В “Укрзализныце“ рассказали, что пригородное железнодорожное сообщение является убыточным на 900%: каждая заработанная гривна влечет за собой 9 гривен расходов. Об этом рассказал директор по стратегическому развитию и инвестициям “Укрзализныци“ Антон Саболевский.

“Рентабельность пригородных сообщений минус 900%. Мы в пригород вкладываем девять гривен, а получаем одну“, — заявил Саболевский.

Чиновник рассказал, что в мире существует практика субсидирования пригородного железнодорожного транспорта.

Также следует отметить, что местные власти должны “Укрзализныце“ около 400 млн грн за перевозку пассажиров, которые имеют льготы.

Напомним, Укрзализныця потратит на консультантов почти 90 млн гривен.

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Теги: Укрзализныця, железнодорожное сообщение, убытки
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  02.03.2020, 19:16
Оценка:  0
гость
конечно будут убыточными,если ревизоры в большинстве случаев берут наличку и билеты не выдают. в электричках.
УКРО_ШЛЯПЯ  (аноним)  02.03.2020, 18:48
Оценка:  -2
УКРО_ШЛЯПЯ
УркаинА сама по себе убыточная, ибо население 90 процентов нищебродские рэгули умеющие только мыть польские унитазы)))
SINOBI-LIFE    02.03.2020, 18:59
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
И это заявляет срасеянский грошовый бот,федераст нах пшол!!!
гость  (аноним)  02.03.2020, 18:26
Оценка:  +1
гость
Воровать надо меньше
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