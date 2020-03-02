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Украина в этом году соберет меньше урожая — эксперты

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Уменьшение объемов урожая эксперты связывают, в частности, и с теплой зимой.
Украина в этом году может собрать меньше урожая
Украина в этом году может собрать меньше урожая
depositphotos.com

Украина в этом году может собрать меньше урожая. Об этом говорится в пресс-релизе Украинской зерновой ассоциации.

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В текущем году эксперты прогнозируют снижение количества урожая с 98,3 тонн в 2019 году до 92,6.

Соответственно, может снизиться и уровень экспорта агропродукции.

“Незначительное снижение прогноза по урожаю зерновых и масличных в 2020 году не изменяет восходящего тренда последних трех лет, когда Украина собирала урожай более 90 млн тонн. В среднесрочной перспективе валовой сбор урожая в Украине будет приближаться к показателю 100 млн тонн, и расти“, - прогнозируют в ассоциации.

Снижение урожая, по словам экспертов, прогнозируется из-за уменьшения посевов зерновых и масленичных культур.

Более того, теплая зима 2019/2020 годов влечет за собой немало неприятностей для агрокультур.

Больше всего снижение урожая скажется на пшенице, ячмене, подсолнечнике и кукурузе.

Снижение урожая, по словам экспертов, прогнозируется из-за уменьшения посевов зерновых и масленичных культур
Снижение урожая, по словам экспертов, прогнозируется из-за уменьшения посевов зерновых и масленичных культур
Украинская зерновая ассоциация

Напомним, Украина обновила рекорд по количеству экспорта агропродукции.

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Теги: агропродукция, агрорынок, зерновые
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Комментариев (1)
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Потому_что    02.03.2020, 18:47
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Потому_что
Больше или меньше, не суть, цены все равно только повышаются, скоро хлеб будет больше 1$, квартплата больше 200$, только пенсия стабильна 80$
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