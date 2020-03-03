Эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю

Доллар на этой неделе немного укрепится.

Доллар по отношению к гривне на этой неделе будет укрепляться пресс-служба НБУ

Доллар по отношению к гривне на этой неделе будет укрепляться. Через неделю наличный доллар в банке будут продавать на уровне 24,6/24,9 грн. Об этом говорится в еженедельном прогнозе компании “Альпари“, пишет Укринформ.

“На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,6/24,9 грн“, - сказано в сообщении.

Аналитики отмечают, что на прошлой неделе курс доллара к гривне вырос, но не существенно - 0,6-1,0%.

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Основная причина падения гривны на прошедшей неделе — это увядающий интерес инвесторов к украинским облигациям. Это происходит по нескольким причинам — из-за опасений по поводу распространения коронавируса, а также из-за снижение доходности украинских ОВГЗ.

Напомним, наличный доллар ускорил рост после выходных.

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